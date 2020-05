Jak będą wyglądały wakacje dzieci i młodzieży? "Zastanowimy się, czy letni wypoczynek będzie możliwy"

Pytany podczas konferencji prasowej, jakie będą warunki powrotu dzieci do szkół, czy będą prowadzone zajęcia dydaktyczne i czy rok szkolny będzie przedłużony, minister podkreślił, że ogłosi to "za kilka dni" razem z premierem Mateuszem Morawieckim.

Odnosząc się do pytania o zasady przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty i maturalnych Piontkowski przypomniał, że dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej "niedługo opublikuje odpowiednie zarządzenie". – My w tej chwili wypuściliśmy do konsultacji społecznych harmonogram naboru do szkół ponadpodstawowych. Skoro egzamin został przesunięty na połowę czerwca, to musiało oznaczać, że automatycznie także przesunięcie rekrutacji – dodał.

Piontkowski przypomniał, że dotąd rekrutacje odbywały się na przełomie czerwca i lipca, a teraz musi to być przesunięte o miesiąc. – Prosimy samorządy, szkoły o to, aby wyrażały swoje opinie. Być może coś w tym zaproponowanym harmonogramie trzeba będzie zmieniać – stwierdził.

Pytany, w jakiej formie będzie polegała praca z uczniami najmłodszymi po 23 maja oraz czy jest rozważona możliwość, że nauczyciele będą musieli sprawować opiekę nad dziećmi w szkołach, a popołudniami realizować podstawę programową w formie pracy zdalnej, szef MEN powiedział: "Za kilka dni będziemy o tym informowali, wtedy na to pytanie także odpowiem".

Po uwadze jednej z redakcji, że 8 czerwca maturzyści rozpoczynają pisanie egzaminu dojrzałości, minister został zapytany, czy w trakcie matur przewidziane jest pozostanie uczniów klas młodszych w domach i dalsze nauczanie zdolne, czy – jak to bywało w poprzednich latach – czas wolny.

– Znowelizowaliśmy rozporządzenie, które jednoznacznie mówi, że dyrektorzy szkół mają prawo wyznaczania dni wolnych. Jest to około 10 dni w czasie roku szkolnego. Te dni wolne najczęściej dotyczyły także dni przeprowadzenia egzaminu, ponieważ termin egzaminu jest inny niż pierwotnie zaplanowany, umożliwiliśmy dyrektorem danie wolnego w trakcie egzaminu. Więc ci dyrektorzy, którzy z tego skorzystają oczywiście doprowadzą do tego, że w dni egzaminu dla ósmoklasistów, pozostałe klasy będą miały dni wolne – wyjaśnił.

Szef MEN był też pytany, czy wiadomo, ile przedszkoli od 6 maja jest otwartych, i ile dzieci skorzystało z opieki oraz o możliwości organizacji w tym roku letnich obozów i kolonii, a jeżeli tak, to na jakich zasadach byłyby organizowane takie wyjazdy.

– Na piątek mamy ponad dwa tysiące przedszkoli, kilkanaście tysięcy dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczych w przedszkolach. Mamy nadzieję, że od dzisiaj, w kolejnych dniach, kolejne przedszkole będą uruchamiane. Tu przypomnę, że jest ogromne pole do działania dla samorządów. To one w większości na razie podjęły decyzję o tym, aby ponownie zamknąć przedszkola, mimo tego, że od 6 maja jest możliwość funkcjonowania tych placówek – zauważył.

Odnosząc się do pytania o letni wypoczynek dzieci i młodzieży, Piontkowski powiedział: "Jesteśmy w trakcie rozmów zarówno z organizacjami harcerskimi, ale także z biurami podróży. Być może uda się wspólnie wypracować jakieś propozycje, jak taki zorganizowany wypoczynek mógłby być zorganizowany. Wtedy będziemy rozmawiali z ministrem zdrowia i zastanowimy się, czy w ogóle będzie możliwość takich zorganizowanych wyjazdów dla dzieci i młodzieży".