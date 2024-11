Koalicja PiS z Konfederacją? Nowy sondaż nie pozostawia wątpliwości

Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja mogłyby przejąć władzę w Polsce – to wniosek z badania Instytut Badań Pollster przeprowadzonego na zlecenie "Super Expressu" w połowie listopada. W myśl wyników tego badania, partia Jarosława Kaczyńskiego mogłaby liczyć na poparcie na poziomie 34,3 proc., zaś Konfederacja – na 13,5 proc. Kluczowy okazał się tu wynik Trzeciej Drogi, która nie przekroczyłaby progu wyborczego. To zaś oznacza, że większość mandatów w Sejmie miałaby obecna opozycja, czyli PiS i Konfederacja.

Sondaż: Większość wyborców Konfederacji nie chce koalicji z PiS

Teraz ten sam dziennik postanowił sprawdzić, co o takiej koalicji myślą wyborcy obu ugrupowań.

Okazuje się, że 51 proc. sympatyków Prawa i Sprawiedliwości uważa, że taki sojusz jest możliwy. Przeciwnego zdania jest 28 proc., zaś pozostali nie mają sprecyzowanego zdania w tej sprawie.

Jeśli zaś chodzi o wyborców Konfederacji, to koalicję tego ugrupowania z PiS jest w stanie zaakceptować 39 proc. wyborców. Aż 48 proc. z nich takiego sojuszu nie chce.

"Rywalizacja o rozdawanie kart na prawicy"

Politolog Marcin Palade uważa, że taki rezultat to efekt wieloletniej rywalizacji o to, kto będzie rozdawał karty na prawicy. – Po stronie Konfederacji była duża niechęć do zawierania koalicji, ale PiS tez nie poprawiał tych relacji – wskazuje. Ekspert przypomina, że w okresie rządów partii Kaczyńskiego, politycy Konfederacji właściwie wcale nie byli zapraszani do TVP. W tej sytuacji odsetek zwolenników tej partii dopuszczających współpracę z PiS, w jego ocenie, nie jest taki zły. Wiele mogą zmienić wybory prezydenckie i postawa Konfederacji wobec kandydata PiS przed drugą turą – wskazuje.

– Porozumienia nie chce duża część polityków PiS i Konfederacji, a sympatycy pozostają pod ich wpływem. Gdyby zmieniło się nastawienie góry, wyborcy też chętniej widzieliby taką koalicję – podsumowuje Palade.

Badanie na zlecenie "Super Expressu" zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 12-13.11.2024 roku metodą CAWI na próbie 1044 dorosłych Polaków.

