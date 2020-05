"Niektóre terapie ograniczają nasilenie czy czas trwania COVID-19"

Mamy pewne metody leczenia, które na bardzo wczesnych etapach badań wydają się ograniczać nasilenie czy czas trwania choroby, ale nie mamy nic, co mogłoby zabić lub zatrzymać wirusa – oświadczyła Margaret Harris na konferencji prasowej w Genewie. Odniosła się do tzw. Solidarity Trial, programu leków przeciwko chorobie – podał Reuters.

– Mamy potencjalnie pozytywne dane, ale musimy zobaczyć więcej danych, aby mieć 100-procentową pewność, żeby móc powiedzieć, iż to leczenie jest lepsze od tego – dodała.

WHO koordynuje globalną inicjatywę na rzecz opracowania bezpiecznych i skutecznych leków, testów i szczepionek w celu zapobiegania, diagnozowania i leczenia COVID-19. Od wybuchu pandemii na całym świcie odnotowano ponad 4,2 mln zakażonych, ponad 285 tys. zmarło.

Jak pisze Reuters, przedstawicielka WHO wyraziła ostrożność w związku z oczekiwaniami co do szczepionki. Wskazała przy tym, że koronawirusy są ogólnie "bardzo podstępnymi wirusami" i "trudno jest stworzyć przeciwko nim szczepionkę".

Obecnie opracowywanych jest ponad 100 potencjalnych szczepionek przeciwko COVID-19, w tym kilka jest już w fazie badań klinicznych. WHO poinformowała w kwietniu, że znalezienie szczepionki potrwa co najmniej 12 miesięcy.

Proponowany przez WHO program Solidarity Vaccine Trial ma na celu przyspieszenie prac nad szczepionkami dzięki projektowi adaptacyjnemu, który umożliwia ciągłe dodawanie szczepionek do badania. Uczestnicy będą rejestrowani w sposób ciągły, zaś szczepionki, które nie wydają się działać, można będzie usunąć z testów.