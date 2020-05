Gorzki list lekarzy do ministra Szumowskiego. "Przyjmujemy to z oburzeniem..."

Część polskich lekarzy zdaje się być zawiedziona działaniami Ministerstwa Zdrowia w kwestii epidemii. W otwartym liście do Łukasza Szumowskiego prezes Naczelnej Izby Lekarskiej wyraża oburzenie, że nie otrzymał odpowiedzi na wcześniejsze pismo wysłane kilka tygodni temu.

"Świadomi znaczenia społecznego lekarzy i lekarzy dentystów oraz odpowiedzialności za zdrowie i życie pacjentów, jaka na co dzień spoczywa na ich barkach, nie tylko w okresie walki z pandemią wirusa SARS-CoV-2, byliśmy przekonani, że list wystosowany przez nas do Pana w dniu 24 kwietnia br. spotka się z należną reakcją i zrozumieniem potrzeby wznowienia merytorycznego dialogu z samorządem lekarskim. Dialogu niezbędnego dla bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, a także zminimalizowania negatywnych skutków gospodarczych oraz ich wpływu na sektor ochrony zdrowia. Z oburzeniem przyjmujemy brak reakcji z Pana strony na przekazane we wspomnianym liście propozycje. Dialog jest wpisany w istotę demokratycznego państwa, w którym samorządność zawodowa zajmuje ważne miejsce, zyskując konstytucyjne i ustawowe uprawnienia" – pisze prezes NIL prof. Andrzej Matyja.

"Kiedy pojawiła się pandemia wirusa SARS–CoV-2 byliśmy przekonani, że wymiana informacji i doświadczeń między władzami resortu zdrowia a reprezentacją lekarzy, także w tym zakresie, stała się koniecznością, jednak odrzucenie naszej propozycji włączenia przedstawicieli samorządu lekarskiego do sztabów kryzysowych szczebla krajowego i wojewódzkiego było bardzo niepokojącym sygnałem" – dodaje.

Jak podkreśla Matyja, propozycje i prośby zawarte w dokumentach władz samorządu lekarskiego nie spotkały się z należną reakcją.

"Postawę ministra lekarze zaczynają interpretować jako zamknięcie na dopływ informacji, niechęć do podejmowania dialogu ze środowiskiem lekarzy-praktyków i konfrontowania z innymi punktami widzenia. - Budzi to zdziwienie, ponieważ epidemia, z którą się obecnie mierzymy, jest zjawiskiem na tyle nietypowym, że do walki z nim należy korzystać z wielorakich źródeł informacji i wiedzy ekspertów różnych dziedzin. Takie podejście pomaga minimalizować ryzyko błędnych decyzji" – czytamy w liście do Łukasza Szumowskiego.

Czego domagają się autorzy listów? Przede wszystkim wznowienia współpracy z samorządem lekarskim oraz powołania specjalnego zespołu, który m. in. opracuje plan ratowania polskiej onkologii i kardiologii, zajmie się bezpieczeństwem w wykonywaniu zawodu lekarza, a także dbaniem o poszanowanie praw obywatelskich i pracowniczych lekarzy.

"Lekarze uważają, że niemożliwe jest skuteczne uporanie się z obecnymi wielkimi wyzwaniami bez rzeczywistego dialogu z tymi, którzy stanowią fundament ochrony zdrowia, czyli lekarzami i lekarzami dentystami, pielęgniarkami oraz wszystkimi pracownikami medycznymi" – pisze Naczelna Izba Lekarska, domagając się również zwiększenia ilości testów na COVID-19 w placówkach medycznych.