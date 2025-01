Badanie: Trump jest uwielbiany prawie na całym świecie

Wielkimi krokami zbliża się zaprzysiężenie Donalda Trumpa na 47. prezydenta USA. Uroczystość odbędzie się 20 stycznia w Waszyngtonie. W przeprowadzonym globalnie sondażu sprawdzono, jakie odczucia w związku z objęciem władzy przez biznesmena mają ludzie w różnych państwach.

"Trump przyniesie pokój na świecie, zarówno na Bliskim Wschodzie, jak i w Ukrainie. O tym jest przekonanych 62 i 65 proc. Hindusów (odpowiednio gdy idzie o te dwa rejony świata), 54 i 62 proc. Saudyjczyków, 48 i 60 proc. Chińczyków czy 45 i 53 obywateli RPA" – tak "Rzeczpospolita" opisuje wyniki badania przeprowadzonego przez Europejską Radę Spraw Zagranicznych (ECFR).

Wyraźny podział

"W wolnej Europie (oraz Korei Południowej) takiego entuzjazmu perspektywą zmiany warty w Białym Domu nie widać. Cieszy się z tego np. jedynie 24 proc. Brytyjczyków, 25 proc. Szwajcarów czy 34 proc. mieszkańców 11 zbadanych przez ECFR krajów. Bo też jedynie 24 proc. poddanych Karola III czy 34 proc. wspomnianych obywateli państw Unii wierzy, że Donald Trump przyniesie pokój Ukraińcom" – czytamy.

Wyraźnie więcej optymizmu w kwestii prezydenta Trumpa mają kraje afrykańskie oraz azjatyckie. "Podejście do Trumpa na świecie jest dość ściśle skorelowane z wiarą w to, że Ameryka faktycznie „znów będzie wielka”. W Europie niewielu jest o tym przekonanych. Gdy pada pytanie o to, czy w nadchodzącej dekadzie Stany staną się bardziej wpływowe na świecie, twierdząco odpowiada jedynie 29 proc. Brytyjczyków, 38 proc. Szwajcarów i 43 proc. mieszkańców 11 badanych państw UE. Wśród Rosjan taką ocenę deklaruje 22 proc. badanych: to zapewne pochodna nienawiści do Waszyngtonu, sojusznika Ukrainy. Ale aż 72 proc. obywateli RPA – być może wiedzionych sympatią do Trumpa – uważa, że Ameryka znajduje się na fali wznoszącej. Taki sam jest tu udział Hindusów, a w przypadku Brazylijczyków jest to niewiele mniej (70 proc.)" – wskazuje "Rz".

Czytaj też:

Trump chce przejąć Grenlandię. Ławrow podpowiada, jak to zrobićCzytaj też:

Biden objął Polskę ograniczeniami. Kobosko: Nie rozumiem, zrobiliśmy aż nadto