Prezydent elekt USA Donald Trump stwierdził na początku stycznia, że Stany Zjednoczone potrzebują Grenlandii ze względu na bezpieczeństwo narodowe. Nie wykluczył użycia siły militarnej lub gospodarczej, aby przekonać Danię do oddania wyspy.

Pomysł kupna Grenlandii Trump wysunął już podczas swojej pierwszej kadencji w Białym Domu, argumentując, że kontrola nad tą strategicznie ważną i bogatą w minerały arktyczną wyspą jest absolutną koniecznością.

Ławrow: Trzeba posłuchać mieszkańców, tak jak Rosja

– Naród Grenlandii powinien mieć możliwość wyrażenia swojej opinii na temat propozycji Trumpa dotyczącej kontroli nad wyspą – powiedział minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow.

– To podobne do tego, w jaki sposób my – jako sąsiedzi innych wysp, półwyspów i terytoriów – słuchaliśmy mieszkańców Krymu, Donbasu i Noworosji, aby dowiedzieć się, co sądzą o reżimie, który przejął władzę w drodze bezprawnego zamachu stanu i został odrzucony – przekonywał szef rosyjskiej dyplomacji.

Półwysep Krymski został zaanektowany przez Rosję w 2014 r. w wyniku interwencji zbrojnej i "referendum". W Donbasie cały czas trwa wojna, a część terytoriów znajduje się pod okupacją rosyjskich wojsk. Noworsja to termin, którego władze w Moskwie używają do określenia terenów południowo-wschodniej Ukrainy, Mołdawii, separatystycznego Naddniestrza oraz południowo-zachodniej Rosji.

Trump chce mieć Grenlandię. Czy dopnie swego?

Grenlandia, zamieszkana przez 57 tys. ludzi, była duńską kolonią do 1953 r., ale obecnie jest autonomicznym terytorium Danii. W 2009 r. uzyskała prawo do samorządu w sprawach wewnętrznych. W ostatnich latach ruch niepodległościowy na wyspie zyskał na sile, o czym premier Grenlandii Mute Egede mówił w swoim noworocznym przemówieniu.

Grupa Republikanów w Izbie Reprezentantów przygotowała projekt ustawy, który dawałaby prawne uprawnienia do zakupu Grenlandii prezydentowi USA natychmiast po inauguracji, 20 stycznia.

Amerykanie mają na Grenlandii bazę lotniczą Thule (Pituffik), która jest najbardziej wysuniętą na północ instalacją wojskową US Army.

