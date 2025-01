Warszawa: Radny KO zawieszony za zbyt częste występy w TV Republika

"Dzień dobry, zauważyłem, że duże zainteresowanie wzbudziła informacja, iż zostałem zawieszony w prawach członka Klubu Radnych KO w Radzie m. st. Warszawy. Rozwiewając wszelkie wątpliwości, tak chciałbym potwierdzić, że na 6 miesięcy zostałem zawieszony w prawach członka Klubu Radnych KO w Radzie m. st. Warszawy. Nie wolno mi jest wypowiadać się w imieniu klubu i generalnie PO, której członkiem jestem. Dlatego zapraszam Państwo do audycji w różnych mediach, gdzie prezentuje swoje poglądy i zdanie o otaczającej nas rzeczywistości oraz przedstawiam najlepsze w mojej ocenie rozwiązania dla Polski, Polek i Polaków. W swoim imieniu oczywiście" – poinformował w mediach społecznościowych wieloletni radny dzielnicy Praga-Południe.

"Trzymaj się, jeśli za to (o czym piszą), że byłeś aktywny w prawicowych mediach – to jest to niesłuszna decyzja. Trzeba grać na boisku przeciwnika" – to jeden z komentarzy pod wpisem Lecha, na który radny odpowiedział: "I o to właśnie chodzi. Jeżeli się gra tylko na swojej połowie to zawsze się przegrywa!".

"W PO poruszenie"

Jako pierwszy informację o zawieszeniu radnego podał Marcin Dobski z Telewizji Republika. "Z moich/TV Republiki ustaleń wynika, że został dziś zawieszony na 6 miesięcy radny KO w Warszawie Paweł Lech. Nie może reprezentować klubu/KO w programach i wystąpieniach publicznych. Powód? Zbyt częsta obecność w programach... Republiki" – wskazał. Dobski dodał, że w "PO jest duże poruszenie po tym zawieszeniu. Paweł Lech to lubiany radny, niekontrowersyjny, zasłużony".

Paweł Lech reklamuje się na swojej stronie internetowej zdjęciem z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Zachwala rządy w stolicy wiceszefa PO. Po raz pierwszy został radnym w 1994 roku. Brał udział w obronie przed zamknięciem Szpitala Grochowskiego. W 2011 roku został społecznym doradcą prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ds. samorządu.

