Halicki: Mam pełen szacunek do tego, co robiła Kidawa-Błońska

"Małgorzata Kidawa-Błońska w piątek na posiedzeniu zarządu PO zrezygnuje z kandydowania na prezydenta, nowym kandydatem ma być Rafał Trzaskowski" – podaje Polska Agencja Prasowa. – Ponoć Trzaskowski zgodził się już na kandydowanie. Poza PO muszą to jeszcze zatwierdzić inne partie Koalicji Obywatelskiej. Nowoczesna może to zrobić już jutro, Zieloni w weekend. Inicjatywa Polska jeszcze o tym nie rozmawiała – powiedział w rozmowie z tvp.info anonimowy poseł KO.

Europoseł KO: Pytanie – co robić dalej?

– Czekam na wyjaśnienie i podsumowanie tego etapu kampanii. Nie mam pretensji o wskaźniki sondażowe, bo uważam, że one są wskaźnikami nieadekwatnymi do sytuacji. Nie mamy po prostu prawdziwej kampanii. Pytanie – co zrobić dalej. To jest pytanie najpierw do Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, jak się zachowa. Mam pełen szacunek do tego, co robiła – powiedział Andrzej Halicki w radiu TOK FM.

– I jest drugie pytanie – czy jeżeli formalnie otwiera się nowy kalendarz wyborczy, jest także konieczność zbierania podpisów, czy w czasie pandemii można w ogóle je zbierać. Mam szereg pytań natury formalnej, ale oczywiście czy ten drugi rozdział będzie oznaczał, że będzie prowadzić kampanię z tą samą osobą, w tym samym kierunku – dodał eurdeputowany KO.

Polityk odniósł się także do ustawy ws. wyborów prezydenckich, którą ma się zająć Senat. We wtorek projekt przyjął Sejm. – Uważam, że wybor] nie mogą znów się odbyć na wariackich papierach i w fikcyjny sposób i o to będziemy walczyć konsekwentnie. Dziwię się temu, że posłowie Lewicy chcą być pomagierami w procesie PiS, bo tak to trzeba nazwać. Ja uważam, że 30 dni na rozpatrzenie zmian w prawie wyborczym to za mało, ale w 30 dni Senatu musi się wyrobić – ocenił Halicki.