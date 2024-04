Tusk odkrywa karty. KO ogłosiła liderów list w wyborach do PE

W tym roku wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w różnych państwach UE w dniach 6-9 czerwca. Polacy wybiorą 53 europosłów. Do 2 maja komitety mają czas na zgłaszanie w PKW list swoich kandydatów. W mediach pojawia się coraz więcej spekulacji co do tego, jaki kształt będą miały listy wyborcze poszczególnych partii.

W środę Koalicja Obywatelska zaprezentowała liderów list wyborczych. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, pojawiły się na nich znane nazwiska.

Liderzy KO do PE

W okręgu nr 1 liderem będzie dotychczasowy europoseł KO Janusz Lewandowski. W okręgu nr 2 listę otworzy Krzysztof Brejza. Liderem listy w okręgu nr 3 będzie Jacek Protas. Lider okręgu nr 4 to Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. Europoseł Andrzej Halicki otwiera listę w okręgu nr 5, a Dariusz Joński – w okręgu nr 6.

Lider okręgu nr 7 to była premier Ewa Kopacz. W okręgu nr 8 "jedynką" będzie poseł Marta Wcisło, a w okręgu nr 9 – Elżbieta Łukacijewska. Były minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz będzie startował jako lider listy w okręgu nr 10.

Listę w okręgu nr 11 otworzy minister aktywów państwowych Borys Budka. Liderami w okręgach nr 12 i 13 będą europosłowie Bogdan Zdrojewski i Bartosz Arłukowicz.

Niespodzianki na listach

Jak donoszą media, Donald Tusk chce osiągnąć jak najlepszy wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego, z tego powodu na listach mają znaleźć się znane i sprawdzone nazwiska. Mimo to, nie brakuje także niespodzianek.

Okazuje się, że premier chce wysłać do Brukseli także byłą prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz. Jak twierdzi portal Tvp.info, na listach KO do PE zabraknie dotychczasowej eurodeputowanej Danuty Hübner.

