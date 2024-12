Kompromitacja Obywatelska

Aktywność obywatelska zanika, przynajmniej w deklaratywnie „obywatelskiej” Platformie i wspierającej ją Koalicji.

Żeby dobrze interpretować dane, warto je odnosić nie do życzeń, ale do realnych analogii. W tegorocznych prawyborach Partii Demokratycznej w New Hampshire głosowało 123 tys. osób. I w samym tylko New Hampshire na kongresmena Deana Phillipsa głosowało więcej osób niż na Rafała Trzaskowskiego w prawyborach w całej Polsce. New Hampshire liczy sobie 1,3 mln ludności, czyli 28 razy mniej niż nasz kraj.