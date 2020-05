Kraska: Sytuacja na Śląsku opanowana

Wiceminister zaznaczył, że z ponownych badań, które są teraz wykonywane u górników, których w pierwszym przeprowadzanym teście nie wykryto obecności koronawirusa wynika, że wśród nich zakażeń jest niewiele. – To pojedyncze przypadki, czyli ta sytuacja jest w tej chwili opanowana – powiedział.

Dodał, że w tym tygodniu testowane są rodziny górników, u których wykryto infekcję COVID-19. Do pracy wracają też górnicy, u których nie potwierdzono wirusa w dwukrotnie przeprowadzonym badaniu, „czyli de facto kopalnie zaczną normalnie pracować”.

– W ciągu dwóch, trzech dni ta ilość nowych przypadków na Śląsku, a dokładnie nowych przypadków z kopalń zdecydowanie spadnie. Więc myślę, że pod koniec tygodnia być może tych nowych zachorowań w całym kraju będzie poniżej stu – powiedział.

Wiceminister wyraził też nadzieję, że jeśli będziemy przestrzegali zasad sanitarnych w trakcie wizyty np. u fryzjera i kosmetyczki, czyli przedsiębiorców, którzy powrócili do pracy w III etapie odmrażania gospodarki, to nie powinno dojść do wzrostu zakażeń.

Resort zdrowia podał w poniedziałkowym porannym komunikacie, że wykryto 217 nowych przypadków COVID-19, z których 163 pochodzi z województwa śląskiego. Zmarły też kolejne cztery osoby. Łącznie od początku epidemii w Polce zdiagnozowano 18 746 chorych, odnotowano 929 zgonów