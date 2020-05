Kukiz: Jethon powinna przeprosić. W 2014 r. cenzurowała moje piosenki

Kilka dni temu Kukiz stwierdził, że jego piosenki były cenzurowane w 2014 roku w Trójce. Magda Jethon, która była wówczas dyrektorem rozgłośni, opublikowała w odpowiedzi oświadczenie, zarzucając Kukizowi kłamstwo.

Dziennikarka podkreśla, że w 2014 r. Kukiz kandydował w wyborach samorządowych i dlatego nie grano jego piosenek, gdyż ich emisja musiałaby być tratowana jako czas antenowy kandydata. Jej zdaniem wstrzymanie piosenek w okresie kampanii wynikało z konieczności przestrzegania prawa.

Jethon w swoim wpisie przekonuje, że poza okresem kampanii piosenki Kukiza były niejednokrotnie grane w audycjach Programu 3. "Proszę, żeby pan Paweł Kukiz zaprzestał szerzenia nieprawdziwych informacji" – podkreśliła.

"Powinna przeprosić"

Kukiz został zapytany w Polsat News przez Bogdana Rymanowskiego, czy przeprosi byłą dyrektor Trójki.

– Za co mam panią Jethon przeprosić? Pani Jethon powinna mnie przeprosić za to, że w 2014 roku cenzurowała moje piosenki. Ona twierdzi, że ze względu na to, iż Kukiz startował w wyborach na radnego we Wrocławiu, że to nie tylko "Samokrytyka dla Michnika", jej przyjaciela, była powodem tego sekowania, tylko że Kukiz startował do sejmiku wojewódzkiego we Wrocławiu, a w związku z tym ogólnopolska antena nie będzie grała jego piosenek, żadnej jego piosenki, bo to promocja kandydata– stwierdził Paweł Kukiz w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w programie „Wydarzenia i opinie” Polsat News.

Kukiz stwierdził, że tłumaczenie Jethon jest absurdalne. Polityk wskazał, że wystarczy sobie wyobrazić, że nie jest piosenkarzem tylko słynnym piłkarzem i przed wyborami miałbym mecz z Brazylią. – I co? Mecz mają przesunąć? Czy Kukiza nie wpuścić na boisko? To farsa. Nie puszczali moich piosenek, to była cenzura – podkreślił.