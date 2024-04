"Od dawna ma problem". Nieoczekiwany głos nt. Protasiewicza

O byłym już wicewojewodzie śląskim i jego wybrykach Paweł Kukiz odniósł się w rozmowie z "Wprost".

Paweł Kukiz o Protasiewiczu: Szkoda człowieka

– Tak po ludzku szkoda mi człowieka – powiedział lider Kukiz'15. Według niego, Jacek Protasiewicz nie jest w stanie sam sobie dać rady ze swoim życiem i problemami.

Podkreślając, że polityka jest brudna, poseł przyznał, że nie chce nawet czytać tego "ścieku na Twitterze", bo wie że "każdą słabość konkurenci będą wykorzystywać".

– On od dawna ma ten problem, zresztą nie on jeden, może koledzy zamiast po cichu go gnoić, podaliby mu rękę? – zastanawiał się.

Protasiewicz reaguje na słowa Kukiza: Jasio Wędrowniczek sypia z nim niemal co noc

Słowa Pawła Kukiza spotkały się z ostrą reakcją samego zainteresowanego. Protasiewicz odniósł się do jego wywiadu za pośrednictwem platformy X.

"O! Czekałem, kiedy drugi 'damski bokser' się odezwie w solidarności z Robertem Mazurkiem. I oto On! Sejmowa 'Szmata' – znany pacjent ośrodka leczenia odwykowego w Woskowicach Małych… podobno pytają tam, kiedy wróci, bo gołym okiem widać, ze Jasio Wędrowniczek sypia z nim niemal co noc" – napisał.

Burza wokół Protasiewicza

Przypomnijmy, że odwołanie Protasiewicza z funkcji wicewojewody dolnośląskiego było konsekwencją burzy, jaką wywołały szokujące wpisy polityka w mediach społecznościowych. Zaczęło się od tego, że opublikował na platformie X zdjęcie z Darią Brzezicką, studentką Uniwersytetu Warszawskiego, która w ostatnich wyborach samorządowych ubiegała się o mandat radnej w Warszawie z list Trzeciej Drogi (bez powodzenia). "A teraz przystępujemy do niedzielnego obiadu, więc – trolle! – nie przeszkadzać!" – napisał.

Później Protasiewicz zaczął zamieszczać w sieci niewybredne wpisy dotyczące jego przeciwników politycznych, dziennikarzy oraz internautów. Polityk publikował nieprzyzwoite treści oraz oburzające insynuacje m.in. w stosunku do działacza PiS Oskara Szafarowicza i byłego szefa TVP Info Samuela Pereiry, jednak obrażanych przez niego osób było znacznie więcej. Kierował pod ich adresem m.in. zarzuty o alkoholizm, a także niewybredne sugestie dotyczące ich homoseksualnych skłonności. Za swoje dziwne zachowanie ostatecznie przeprosił. Po kilku dniach ciszy, polityk powrócił w poniedziałek z serią kolejnych dziwnych wpisów.

