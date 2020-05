"Powinniśmy zerwać z tą fikcją". Zdecydowany głos Millera ws. wyborów prezydenckich

Były premier mówił na antenie Radia Plus, że zwykle w kampaniach prezydenckich kandydaci proponują rozwiązania, które wykraczają poza ich kompetencje. Jego zdaniem, głowa państwa nie powinna być wybierana w wyborach powszechnych.

– Powinniśmy zerwać z tą fikcją. Kandydaci mówią o kompetencjach, których nie mają, tego się nie da wyplenić, najlepiej więc żeby w Polsce prezydenci byli wybierani przez Zgromadzenie Narodowe. Tak było w II Rzeczypospolitej, gdzie żaden prezydent nie został wybrany w głosowaniu powszechnym. Wtedy jest szansa, że kampania jest innego rodzaju, że kandydat wie o czym mówi, a kampania nie przeradza się w jakieś plebiscyty – tłumaczył europoseł.

Prowadzący audycję Jacek Prusinowski zapytał polityka o niskie notowania kandydata Lewicy na prezydenta.

– Ludzie, którzy organizują tę kampanię, przywódcy formacji uznali, że nie ma potrzeby zmieniać tego kandydata i sprawa jest zamknięta. Proszę mi wierzyć, że ja nie słyszałem żadnych dyskusji wśród moich koleżanek i kolegów, która szła by w kierunku tego czy Roberta Biedronia trzeba skłonić do rezygnacji. Skoro nie ma takiej dyskusji wewnętrznej to nie ma zapotrzebowania, że stan jest taki jaki jest, mamy oczekiwanie, że najbliższe dni i tygodnie kampanii poprawią ten wynik – powiedział.

Leszek Miller zapowiedział, że on sam zagłosuje na Roberta Biedronia, ponieważ to jedyny polityk, który ma "jasno lewicowy program".