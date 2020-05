Kiedy odbędą się egzaminy? Kiedy uczniowie poznają wyniki? Szef MEN przedstawia nowy harmonogram

Podczas wtorkowej konferencji prasowej minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski przedstawił nową, aktualną wersję harmonogramu egzaminów, wyników i rekrutacji do szkół. Nowa wersje różni się od tej pierwotnej, pojawiły się również nowe informacje.

Według nowego harmonogramu, przedstawionego przez szefa MEN, egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach 16-18 czerwca. Do matur absolwenci liceów i techników podejdą w dniach 8-29 czerwca. W tym roku, w związku z epidemią koronawirusa, nie odbędą się żadne egzaminy ustne. Ponadto, egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie zostaną przeprowadzone w dniach 22 czerwca - 9 lipca. Egzaminy zawodowe (formuła 2019) odbędą się w dniach 17-28 sierpnia.

Ósmoklasiści, którzy nie będą mogli podejść do egzaminu w czerwcu, będą mogli go napisać w lipcu (7-9 lipca). Drugi termin dla maturzystów to sesja 8-14 lipca.

Harmonogram rekrutacji i wyników

Jak zapowiedział Dariusz Piontkowski, wyniki egzaminów maturalnych będą ogłaszane do 11 sierpnia, egzaminów ósmoklasisty do 31 lipca, a egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - do 31 sierpnia.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, zaprezentowanym przez szefa MEN, od 15 czerwca do 10 lipca będzie można składać wniosek o przyjęcie do szkoły. Od 23 czerwca do 7 lipca odbędą się sprawdziany dot. umiejętności kierunkowych, językowych i prób sprawności fizycznej.

Czas na dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, uczniowie będą mieli w dniach 26 czerwca - 10 lipca. Później będzie konieczność uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkół o wynik egzaminu ósmoklasisty. Czas na to uczniowie będą mieli od 31 lipca do 4 sierpnia.

12 sierpnia szkoły podadzą listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji. Od 13 do 18 sierpnia uczniowie będą mogli potwierdzić, czy chcą uczęszczać do danej placówki. 19 sierpnia podane zostaną ostateczne listy przyjętych do szkół.