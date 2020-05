Karski o propozycji Macrona i Merkel: To jedynie hasło

Pojawiła się informacja o porozumieniu Francji i Niemiec. Chodzi o 500 mld euro na odbudowę Europy po koronakryzysie. Wiadomo coś więcej?

Karol Karski: Sprawdziłem temat i na razie to jedynie hasło. Sformułowane wśród wielu innych haseł. Podczas wideokonferencji Angeli Merkel z Emmanulem Macron padła taka informacja. Jednak na razie, poza samym stwierdzeniem, nie mamy wiedzy, co i jak. Nie wiemy, jak ewentualnie realizować taki pomysł. Dużo się mówi o kwestiach gospodarczych, które są ważne w obliczu koornawirusa. Warto patrzeć na kontekst informacji, o której rozmawiamy.

Co ma pan na myśli?

Już niedługo, bo 27 maja przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawi zrewidowany projekt budżetu na następne siedem lat. Chodzi oczywiście o budżet unijny. Niemcy będą zapewne chciały dopiąć budżet do końca czerwca. Po 27 maja będzie można powiedzieć więcej. Jednak trzeba mieć na uwadze, że same analizy dotyczące treści nowego projektu będą trwały co najmniej 4 tygodnie. Eksperci będą musieli fachowo ocenić pewne możliwości budżetowe. Zobaczymy, jak 500 mld euro wpisze się w budżet unijny i czy w ogóle się wpisze.

Na jakiej zasadzie ma zostać pozyskane to 500 miliardów euro?

Mówi się o tym, że w grę wchodzi pożyczka zaciągnięta na rynkach wtórnych, którą będą spłacać państwa członkowskie. Jednak powtórzę raz jeszcze: nie wiemy na jakich zasadach. Wcześniej odrzucono, w ramach Unii, emisję euroobligacji. Na razie nie podejmuję się analizowania sytuacji, bo nie wiemy zbyt wiele.