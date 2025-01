"Nie bać Tuska". Hołownia: Całkiem trafne hasło

Nie milkną echa incydentu, do jakiego doszło w trakcie spotkania Karola Nawrockiego z wyborcami w Lęborku. W pewnym momencie uczestnicy zaczęli skandować hasło "nie bać Tuska". Wcześniej propagowali je fani PiS, można je było spotkać na koszulkach czy kubkach.

Politycy strony rządowej odczytali całą sytuację jako wulgarny atak na szefa rządu. Sam premier odniósł się do niej poprzez wpis w mediach społecznościowych.

Hołownia: Fajne hasło

Jak się okazuje, marszałek Sejmu Szymon Hołownia nie widzi niczego kontrowersyjnego w haśle głoszonym przez osoby popierające PiS. Przyznał, że sam "nie boi się" Tuska.

– Uważam, że to całkiem trafne hasło, które mi do serca trafia. Nie bać się Tuska, tutaj absolutnie popieram, podpisuję się pod tym, natomiast jeżeli tam została zamieniona litera i mieliśmy inną spółgłoskę na początku, to mam z tym problem. Podobnie jak miałem problem z tym, jak byłem na uroczystościach związanych z rocznicą Powstania Wielkopolskiego, które fani pana Nawrockiego postanowili zamienić w wiec poparcia dla niego, zakrzykując to święto państwowe okrzykami ku czci swojego kandydata, buczeniem. A kandydat stał i nie reagował – stwierdził lider Polski 2050 podczas konferencji prasowej.

Hołownia stwierdził, że być może prezes IPN "bał się zareagować". Jeśli jednak Nawrocki chce kandydować na urząd prezydenta Polski to, zdaniem marszałka Sejmu, to "powinien dbać o całość wspólnoty i powinien dbać o nasze narodowe świętości i powinien szukać tego, co może być tym, co łączy Polaków".

– Powinien mieć odwagę, więc jeżeli do czegoś bym go zachęcał, to do tego, żeby miał odwagi. Odwagi, panie Nawrocki, żeby był pan w stanie powiedzieć, kiedy dzieje się źle i ktoś chce Polskę rozdzierać, niszczyć albo profanować, żeby tego nie robił, bo tego też będzie wymagało się od prezydenta – dodał Hołownia.

