188 nowych zakażeń, są kolejne ofiary śmiertelne

188 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem to osoby z województw: śląskiego (113), mazowieckiego (37), dolnośląskiego (16), podlaskiego (7), łódzkiego (6), opolskiego (4), małopolskiego (2), świętokrzyskiego (1), kujawsko-pomorskiego (1) i pomorskiego (1).

„Z przykrością informujemy o śmierci 7 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 82-K Gdańsk, 68-M Kędzierzyn-Koźle, 59-K Siedlce, 88-K, 83-M Warszawa, 83-K, 71-M Bolesławiec. Większość osób miała choroby współistniejące” – podaje dalej resort zdrowia.

Liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce to 19 268. Dotychczas z powodu zakażenia zmarło 948 osób, wyleczonych zostało 7903 osób.

Koniec epidemii w Polsce?

– Wierzę, że powoli zaczynamy wychodzić z kryzysu koronawirusowego – premier Mateusz Morawiecki podczas wtorkowej debaty z –przedsiębiorcami. Według niego potrzebne będą nowe mechanizmy finansowania projektów innowacyjnych. Premier przyznał, że bolesne jest to, iż w czasach kryzysu ciężko uzyskać nowe finansowanie z banków na projekty innowacyjne.

– Proszę wziąć jednak pod uwagę, że ten zastrzyk pieniędzy ze strony państwa polskiego, bo to nie są pieniądze unijne, to są w 100 proc. pieniądze państwa polskiego, nas wszystkich, które wkładamy po to, żeby firmy przetrwały, żeby miejsca pracy przetrwały, to również w jakimś stopniu kompensuje potencjalny ubytek finansowania ze strony różnych instytucji finansowych – mówił.

– Jesteśmy w kontakcie z sektorem finansowym i zwracamy na to uwagę, można powiedzieć (...) ciśniemy również ich, żeby oni (...) wzięli aktywny pozytywny udział w tej fazie wychodzenia z kryzysu – powiedział.



