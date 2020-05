Dworczyk o zakupie sprzętu ochronnego: To była sytuacja ekstra ordynaryjna...

Michał Dworczyk był dziś rano gościem radiowej Trójki, gdzie odniósł się do ostatniego zamieszania wokół zakupu sprzętu medycznego i maseczek w czasie pandemii koronawirusa. Przypomnijmy, że według doniesień mediów maseczki i sprzęt medyczny, który przyleciał do Polski z Chin na pokładzie "największego samolotu świata", okazał się wadliwy. Dworczyk podkreślił, że sytuacja była trudna, a wszystkie kraje chciały jak najszybciej pozyskać odpowiedni sprzęt do walki z epidemią. Dlatego Chiny zdołały sprzedać wielu krajom wadliwy towar.

– To była sytuacja ekstraordynaryjna. Wtedy jeden z ministrów krajów UE, do Chin latał z walizką pieniędzy, żeby na miejscu płacić za sprzęt, który potem trafił do tego kraju. Polska z kolei straciła bardzo dużą partię sprzętu ochronnego, o ile pamiętam to było w Austrii, która została podkupiona nam przez inny kraj europejski, gdzie właśnie też przyjechał urzędnik z pieniędzmi w gotówce i dokonał zakupu tego sprzętu. Tak to wówczas wyglądało. Wydaje mi się, że w tej trudnej sytuacji, w której się znalazła cała Europa, Polska również, rząd wywiązał się poprawnie z tego obowiązku zabezpieczenia wszystkich służb medycznych – wyjaśnił Dworczyk.

"To budujące"

Szef KPRM odniósł się także do kwestii wyborów prezydenckich, które wstępnie są planowane na 28 czerwca. Termin ten nie jest pewny, bo ustawa dotycząca wyborów wciąż leży w Senacie.

Dworczyk skomentował wczorajsze rozmowy zainicjowane przez Tomasza Grodzkiego, w których wzięli udział przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych. Nastroje po "okrągłym stole" były wczoraj entuzjastyczne.

– To, że różne strony uznają 28 czerwca za dobry termin, jest budujące. To ostatni termin, w którym mogą odbyć się wybory tak, by zachowana została ciągłość sprawowania urzędu prezydenta – powiedział w Trójce Dworczyk. – Trwają rozmowy nt. ew. zmian w ustawie o wyborach. Jesteśmy otwarci na dialog. Co do szczegółów tych rozmów, nie mam niestety wiedzy – dodał.