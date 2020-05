Mocne słowa Szumowskiego: Gdybym tego nie zrobił, byłbym oskarżony, że mam krew na rękach

Minister zdrowia Łukasz Szumowski był dziś gościem Bogdana Rymanowskiego na antenie Polsat News. Polityk pytany był m.in. o zarzuty polityków Platformy Obywatelskiej ws. zakupu maseczek ochronnych, które okazały się niespełniać wymaganych norm. Sprawa ta zakończyła się złożeniem przez ministerstwo zawiadomienia do prokuratury. Posłowie opozycji domagając się dymisji Szumowskiego, zarzucają mu, że za "pośrednictwem swojego brata kupował od znajomego maseczki, a później okazało się, że nie mają one żadnego certyfikatu".

Zapytany wprost, czy czerpał jakiekolwiek korzyści z zamówienia maseczek u znajomego, minister odparł stanowczo: "to jest kompletny absurd". – Kupowaliśmy od tysiąca kontrahentów na miliony złotych i żadnej korzyści z tego nie czerpałem. Większości tych transakcji nawet nie znam – zapewnił.

Łukasz Szumowski podkreślał, że oszukani na maseczkach zostali wszyscy: ministerstwo zdrowia, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i Naczelna Izba Lekarska, wszyscy którzy wspólnie z osobami dobrej woli chcieli pomóc i dostarczyć maseczki do medyków. – Wszyscy zostaliśmy oszukani, to nie jest niczyja wina. Nigdy nie było procedury sprawdzania produktów, które mają certyfikat – podkreślił. Szef resortu zdrowia dodał, że gdyby nie kupił tych maseczek i" medycy by poumierali, natychmiast byłbym oskarżony, że mam krew na rękach, że odpowiadam za śmierć medyków, bo nie chciałem kupić produktu od człowieka, którego kiedyś spotkałem".

Minister pytany był także o zachowanie posłów PO, którzy zakłócili dziś konferencję wiceministra zdrowia. – Trochę zadziwia mnie brak kultury. Zachowanie panów posłów, wykorzystanie swojej pozycji, blokowanie wejścia do ministerstwa dla ministra, który nie jest posłem pokazuje rodzaj awanturnictwa – ocenił Szumowski.

W programie padła również deklaracja dotycząca nakazu noszenia maseczek. W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia, że zostanie on nieco poluzowany.