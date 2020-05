Prezes PiS: Oskarżenia wobec ministra Szumowskiego nie są oparte na faktach

Szef Prawa i Sprawiedliwości nie ma wątpliwości co do uczciwości i profesjonalizmu Łukasza Szumowskiego. – Uważam, że minister Szumowski zrobił dla Polski bardzo wiele dobrego w tym bardzo trudnym czasie. Jeszcze przed wybuchem epidemii wiedziałem, że jego sytuacja majątkowa jest nie taka, jaką niektórzy próbują mu przypisać – mówi Jarosław Kaczyński. Fragmenty rozmowy Agencja opublikowała na Twitterze.

– Wystarczy porównać to, co dzieje się w Polsce, z tym co dzieje się na zachód i na południe od naszych granic. Widać wyraźnie, jak ta walka jest skuteczna. To przyniosło panu ministrowi Szumowskiemu ogromny wzrost zaufania społecznego – dodaje prezes PiS.

– To wpisuje się w kampanię wyborczą. To kolejna próba kompromitowania naszej strony (...). Oskarżenia wobec ministra Szumowskiego są niesprawiedliwe, nie są oparte na faktach i faktom wprost, i bardzo ostro przeczą – ocenia Jarosław Kaczyński.