Bez kalkulacji?

Para jest razem od niedawna, ale na bieżąco informuje świat o swoim uczuciu, dzieląc się zdjęciami i relacjami z przebywanej wspólnie domowej kwarantanny. Teraz postanowiła pójść o krok dalej. Baron udzielił długiego wywiadu magazynowi „Gala”, gdzie opowiedział o swoim związku z Blanką. „Dużo wcześniej ześwirowałbym, gdybym siedział sam. Blania jest dla mnie ukojeniem” – mówi Baron. Dodaje, że nie spodziewał się takiego zainteresowania swoim nowym związkiem. „Gdy poznawaliśmy się i rodziło się między nami uczucie, to nie myślałem o tym w ogóle, nie kalkulowałem, czy to jest korzystne, czy nie” – wyznaje. Muzyk zdradza też, że bolą go komentarze, iż jego kolejne związki to wynik showbiznesowej kalkulacji. „Bolało mówienie, że związki są to skalkulowane akcje mojego menedżera po to, żeby wypromować siebie bądź tę drugą stronę. Nikt nie wierzył, że takie osoby mogą poczuć coś do siebie” – przyznał. Cóż, niełatwo w to uwierzyć, gdy każdy związek zaczyna się relacją w Internecie. Kończy zresztą też.