Bielan: Nie popełnimy błędu Bronisława Komorowskiego

W rozmowie z Beatą Michniewicz w "Salonie Politycznym Trójki" Adam Bielan pytany był o ostatnie badania, które pokazują, że Rafał Trzaskowski odzyskuje poparcie utracone przez Małgorzatę Kidawę-Błońską.

– Zawsze kandydat, który jest pewną nowością, budzi zainteresowanie mediów – ocenił rzecznik sztabu Andrzeja Dudy, przyznając, że ta sytuacja go nie dziwi. – Ma przez to pewnego rodzaju premię, ale w przypadku Rafała Trzaskowskiego na pewno pojawi się kwestia jego wiarygodności i obietnic, których nie spełnił w Warszawie – dodał. Bielan podkreślił, że do tej pory prezydent Warszawy nie spełnił nawe 10 proc. swoich obietnic z kampanii wyborczej. – Nasi radni wyliczyli, że z 59 obietnic, które Rafał Trzaskowski złożył w kampanii samorządowej, zrealizował tylko cztery – powiedział.

Gość Beaty Michniewicz podkreślił jednak, że obóz Zjednoczonej Prawicy każdego kontrkandydata Andrzeja Dudy traktuje poważnie. – Na pewno nie popełnimy błędu Bronisława Komorowskiego, który zlekceważył swoich konkurentów – zapowiedział.