"Czy Polsce grozi wojna z Rosją?". Sikorski odpowiada internautom

W trakcie transmitowanego na kanałach społecznościowych Platformy Obywatelskiej spotkania online minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski został zapytany o kwestię, o którą często pytani są czołowi politycy w państwie. Mianowicie, czy w jego opinii Polsce grozi wojna z Rosją.

Sikorski zapytany o zagrożenie wojną z Rosją

– To jest jedno z pytań zasadniczych, na które odpowiedź zna tylko potencjalny agresor, czyli Władimir Putin – zaznaczył polityk. – Natomiast my możemy zrobić to, co w naszej mocy, czyli go odstraszyć od takich intencji, jakie miał i zrealizował wobec Ukrainy i o groźbach wobec Mołdawii czy Łotwy – stwierdził.

– Dzięki Bogu Polska tym razem nie walczyłaby sama i nie sama musi go odstraszać, tak jak wielokrotnie bywało w naszej historii. Ukraina, a tym bardziej Polska, ma za sobą Unię Europejską i Stany Zjednoczone. Mam nadzieję, że Putin nie będzie aż na tyle szalony, żeby poważyć się na cały Sojusz Północnoatlantycki, ale żeby go skutecznie odstraszyć, musimy się przygotować – powiedział Radosław Sikorski.

Większość Polaków wierzy w NATO

Czy NATO ochroni Polskę w razie wojny z Rosją? – takie pytanie zadano ankietowanym w marcu w sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu". Choć większość wyraziła zaufanie wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego, to odsetek głosów przeciwnych był w badaniu dość wysoki.

Twierdząco na tak postawione pytanie odpowiedziało 54 proc. respondentów. Ich zdaniem NATO ochroni Polskę.

Jednocześnie aż 30 proc. respondentów nie wierzy w pomoc Sojuszu Północnoatlantyckiego. 16 proc. pytanych nie ma zdania w te kwestii.

