NATO. Tyle poszczególni członkowie wydają na wojsko

NATO 10 lat temu przyjęło zasadę, że państwa członkowskie układu powinny wydawać 2 proc. swojego PKB na obronność. Założono, że do 2024 r. państwa miały zbliżyć się do tego celu lub go przekroczyć.

Jednak z danych NATO opublikowanych 1 lipca ubiegłego roku wynika, że tylko 11 państw sojuszu osiągnęło lub przekroczyło poziom 2 proc. PKB wydatków na obronność.

NATO. Wydatki na obronność w relacji do PKB

W grupie tych państw znalazły się kolejno: Polska (3,90 proc. PKB), Stany Zjednoczone (3,49), Grecja (3.01), Estonia (2,73), Litwa (2,54), nowy członek NATO – Finlandia (2.45), Rumunia (2,44), Węgry (2,43), Łotwa (2,27), Wielka Brytania (2,07), Słowacja (2,03).

Niewiele poniżej progu 2 proc. plasują się w tym zestawieniu państwa takie jak: Francja, Czarnogóra, Macedonia Północna, Bułgaria, Chorwacja i Albania.

Nominale wydatki na obronność w 2023 r.

Rzecz jasna nominalnie najwięcej środków na wojsko przeznaczają Stany Zjednoczone. W 2023 r. było to 743,3 mld dolarów.

Na drugim miejscu jest Wielka Brytania z wydatkami na poziomie 65,6 mld dolarów. Trzecia pozycja należy do Niemców, które nominalne ustanowiły wydatki na obronność na poziomie 56,6 mld dolarów.

Kolejna były Francja (50,6 mld dol.) i Włochy (28,6), a za nimi Polska z wydatkami na poziomie 24,8 mld dolarów.

Wydatki per capita

Pod względem wydatków na jednego mieszkańca najwyższe wydatki na armię ponoszą Amerykanie. Dalej są kolejno: Norwegia, Finlandia, Dania, Wielka Brytania, Holandia, Luksemburg, Francja i Niemcy.

W tym zestawieniu Polska zajmuje 10 miejsce. Przeliczając na jednego mieszkańca, na obronność wydano 657 dol.

Dane NATO pokazują, że największe wzrosty nakładów na wojsko widać w państwach wschodniej flanki układu z uwagi na największe obawy przed Rosją.

