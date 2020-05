"To taka jego podróż poślubna". Mastalerek o kampanii Trzaskowskiego

Gość Bogdana Rymanowskiego stwierdził, że nowy kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta przedstawia pewną wizję Polski, która przebija się mocno w mediach. – Ciekawe, czy to będzie wizja, która spodoba się Polakom – powiedział i nawiązując do słów Rafała Trzaskowskiego dodał: "Jeśli ktoś nazywa 'białą flagą' współpracę prezydenta z premierem, to proponuje wojnę. Polacy zweryfikują, czy chcą współpracy czy wojny. To się okaże przy urnach".

Marcin Mastalerek ocenił, że kampania prezydenta Andrzeja Dudy jest taka sama jak na początku kampanii. – Kandydaci przepadają, zużywają się a widzimy odporność prezydenta na różnego rodzaju ataki i "friendly fire" – wskazał.

Gospodarz programu przypomniał byłemu rzecznikowi PiS jego krytyczne słowa dot. sztabu ubiegającego się o reelekcję prezydenta. – Jestem dużo bardziej spokojny niż trzy miesiące temu – przyznał. – Obserwuję z boku, ale rozmawiałem z prezydentem. Powiedział mi, jak wyobraża sobie kampanię, jak to będzie wyglądało. Jest zmobilizowany, spokojny, ale widzi, że przed nim trudna droga. Uważam, że nie można nikogo bagatelizować i Trzaskowski, który przeszedł kampanię w Warszawie jest godnym rywalem – dodał Marcin Mastalerek.

