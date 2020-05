Neumann: Marszałek Sejmu złamała prawo

Uchwała PKW, stwierdzająca, że 10 maja nie było możliwości przeprowadzenia głosowania wciąż czeka na publikację. Media spekulują, że rząd zwleka z jej ogłoszeniem, bo publikacja uruchomi procedury, zmuszające marszałek Sejmu do ogłoszenia wyborów w terminach, które nie do końca odpowiadają planom rządzących. Do sprawy odniósł się dziś na antenie TOK FM Sławomir Neumann z Platformy Obywatelskiej.

Polityk ocenił, że sytuacja jest "bardzo ciekawa". Jak podkreślił, wczoraj minął ostatni dzień, jaki otrzymała marszałek Witek na ogłoszenie nowego terminu wyborów. – Tego nie uczyniła. 10 maja nie odbyły się wybory i PKW podjęła uchwałę, że wybory się nie odbyły, co jednocześnie nakazywało pani marszałek Witek w ciągu 14 dni wskazać nowy termin wyborów – tłumaczył Neumann.

– Pani marszałek tego nie uczyniła, rozumiem, że czeka na ustawę, która jest w Senacie, ale moim zdaniem złamała prawo – dodał.