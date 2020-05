"To jest najbardziej bulwersujące". KO składa wnioski o odwołanie trzech ministrów

– Wszyscy widzimy, jak znajomi i rodziny polityków PiS bogacą się, podczas gdy Polacy tracą pracę, gdy każdego dnia zamykane jest tysiące firm. Najbardziej bulwersujące jest to, że ci ludzie wykorzystują nawet czas pandemii, by się wzbogacić – mówił w Sejmie Borys Budka. Przewodniczący Platofrmy Obywatelskiej państwo nie działa w obszarze służb i prokuratury. Jak mówił, przez ostatnie 5 lat doprowadzono do sytuacji, w której ludzie władzy są bezkarni.

Informując o złożeniu wniosków o odwołanie trzech ministrów, wymienił zarzuty do każdego z nich. I tak, powodem chęci zdymisjonowania Łukasza Szumowskiego są doniesienia medialne o jego rodzinie i interesach. Ministrowi Ziobrze Budka zarzucił, że ponosi pełną polityczną odpowiedzialność za to, brak skutecznych działań wobec ludzi władzy oraz wykorzystywanie Prokuratury do politycznych celów. Z kolei Mariuszowi Kamińskiemu zarzucił złe funkcjonowanie służb i wykorzystywanie policji do ograniczania praw i swobód.

