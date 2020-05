Hołownia: Jestem gotów przepraszać Kidawę-Błońską do końca świata

W ubiegłym tygodniu w programie "Kropka nad i" Hołownia nazwał koniec kampanii Kidawy-Błońskiej "truchłem". Politycy Platformy Obywatelskiej zaczęli domagać się od niego przeprosin za te słowa.

– Ja wcale nie uważam się za kogoś, kto wypracował to, co do tej pory udało nam się zrobić tylko i wyłącznie pożywiając się truchłem kampanii Małgorzaty Kidawy-Błońskiej – brzmiała wypowiedź kandydata na prezydenta.

– Jeżeli chodzi o Małgorzatę Kidawę-Błońską, jeśli ona poczuła się dotknięta tą recenzją mojej kampanii, jestem gotów przepraszać ją do końca świata i o jeden dzień dłużej, bo ją naprawdę szanuję – oświadczył we wtorek w TVN24 Hołownia.

Stwierdził też, że PO nie umie wygrywać z PiS. – Nie ma wizji Polski, Platforma tylko wie, że chce wygrać wybory, ale nie wie po co chce je wygrać – przekonywał.

Komentując sondaże Hołownia powiedział, że zaczynał od 17 proc., potem miał 6 proc., a następnie 18 czy 20 proc. – W tej chwili mam kilkanaście. Zobaczymy co będzie za dwa, trzy tygodnie. Naprawdę już tyle w tej kampanii widziałem, że nie wierzę w rozstrzygnięcia, które trwają dłużej niż tydzień czy dwa tygodnie – oświadczył.