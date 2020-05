Wicemarszałek Senatu: Wybory w czerwcu będą nielegalne. Uchwała PKW dowodem przestępstwa

– Lektura konstytucji stanowi bardzo wyraźnie, że Marszałek Sejmu rozpisuje wybory prezydenckie w dwóch przypadkach. Jeden z nich związany jest kalendarzem wybiorczym wynikającym z końca kadencji, drugi związany jest z opróżnieniem urzędu. W związku z tym dającą się przewidzieć legalną perspektywą zakończenia kadencji prezydenta jest szósty sierpnia – ocenia Kamiński w rozmowie w Radiu Plus.

– Wyborów w czerwcu nie można rozpisać z powodu bardzo jasno określonych artykułów konstytucji. Wyjściem z tej sytuacji będzie przegłosowanie poprawki, do ustaw, które procedujemy w Senacie, wprowadzającej vacatio legis, żeby ta ustawa o wyborze nowego prezydenta mogła obowiązywać wtedy kiedy będzie mogła się legalnie rozpocząć procedura wyborcza. Czyli z chwilą opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej – twierdzi

Jak dodaje polityk w radiu Plus, uchwała PKW będzie dowodem na to, że doszło do przestępstwa.

– Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej stwierdza, że wybory nie mogły się w Polsce odbyć. Ten fakt, jak zostanie ogłoszony, będzie dowodem popełnienia przestępstwa z artykułu 249 Kodeksu Karnego. Stanowi, że kto przemocą fizyczną, groźbą karalną lub podstępem uniemożliwia głosowanie, a uniemożliwienie zostanie stwierdzone uchwałą PKW, ten podlega karze więzienia do lat trzech – ocenił.