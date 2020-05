Prof. Manowska: Dołożę wszelkich starań, aby SN był ostoją niezależności wymiaru sprawiedliwości

Prezydent Andrzej Duda powołał dziś prof. Małgorzatę Manowską na stanowisko nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Andrzej Duda wybrał spośród pięciu kandydatów wyłonionych w sobotę przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN.

– Bardzo się cieszę, że całe swoje doświadczenie długoletnie, i sędziowskie, i akademickie, będę mogła poświęcić dla służby Sądowi Najwyższemu oraz dla jego pracowników, bo zapomina się bardzo często, że SN to nie tylko państwo sędziowie, ale pracownicy, których na co dzień nie widać, ale bez nich SN by nie funkcjonował – powiedziała prof. Manowska.

– Mogę obiecać, że dołożę wszelkich starań, aby SN, jak dotychczas, niezmiennie był i jest symbolem i ostoją niezależności wymiaru sprawiedliwości i niezawisłości sędziowskiej. Jestem przekonana, że dzięki mojej pracowitości, mojemu zaangażowaniu i zaangażowaniu całej załogi, ten cel na pewno będzie bez problemu realizowany – dodała I Prezes SN.

Manowska od października 2018 roku orzeka w Izbie Cywilnej SN. Pełni też funkcję Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych i profesorem nadzwyczajnym Uczelni Łazarskiego. W pierwszym rządzie PiS była przez kilka miesięcy (marzec–listopad 2007 roku) wiceministrem sprawiedliwości.

Małgorzata Manowska zastąpi na stanowisku pierwszego prezesa SN prof. Małgorzatę Gersdorf, której kadencja upłynęła 30 kwietnia. Gersdorf kierowała Sądem Najwyższym od 2014 roku.

