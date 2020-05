Patryk Jaki przeprosi Donalda Tuska. Polityk zawarł ugodę

Otoka-Frąckiewicz ostro o PO: To partia destrukcyjna, działa na szkodę państwa

– Awantura rozpętana przez PO ws. Sądu Najwyższego była o tyle absurdalna, że nie była poparta żadnymi przepisami prawa. To, co robi PO od pięciu lat, to destrukcja państwa. Zastanawiam się, jak długo to jeszcze potrwa – mówi w...