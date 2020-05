Premier dziękuje prezydentowi. "Nikt nie wie o solidarności tyle, co my"

"Polska była zwolennikiem, by budżet odbudowy Europy był bardzo ambitny. Początkowo wyglądało to różnie. Dzisiaj widzimy, że nasze postulaty przebiły się do świadomości naszych partnerów w Europie Zachodniej – nasz głos jest słyszany i doceniany" – napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

"Dziękuję Prezydentowi Andrzej Duda za jego rozmowy z przywódcami europejskimi i nieoceniony wkład w ten polski sukces. Nowoczesna Polska w nowoczesnej Europie potrzebuje środków na innowacyjność i planowane przez nas wielkie projekty infrastrukturalne. Chociaż to dopiero początek drogi i punkt wyjścia do nadchodzących negocjacji, to głęboko wierzę w sukces. Europa potrzebuje dziś solidarności jak chyba nigdy wcześniej. Będę o tym głośno przypominał podczas planowanych na 18 i 19 czerwca negocjacji" – wskazuje szef polskiego rządu.