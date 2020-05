Rosja anuluje potępienie paktu Ribbentrop-Mołotow? Do Dumy wpłynął skandaliczny projekt

Żurawliew to rosyjski deputowany, lider partii Rodina. Projekt ustawy został już przekazany przewodniczącemu Dumy Państwowej FR, który skierował go do komisji ds. międzynarodowych.

Rezolucja potępiająca układ Robbentrop-Mołotow – "W sprawie politycznej i prawnej oceny sowiecko-niemieckiego traktatu o nieagresji z 1939 r." – została przyjęta 24 grudnia 1989 r. Tymczasem Aleksiej Żurawliew w swoim projekcie ustawy proponuje anulowanie tego dokumentu. W uzsadnieniu czytamy, że "nie jest zgodny z zasadami sprawiedliwości historycznej i został przyjęty w warunkach rosnącej niestabilności politycznej tych lat, której towarzyszyły naciski sił zewnętrznych".

Według rosyjskiego polityka autorzy rezolucji potępiającej pakt Ribbentrop-Mołotow nie kierowali się zasadami obiektywizmu i bezstronności, ale skupili się na potępieniu dodatkowego tajnego protokołu w sprawie. Co skandaliczne, deputowany określa tajny protokół, na bazie którego dokonano de factu kolejnego rozbioru Polski, jako kwestię "transformacji geopolitycznej w Europie w przededniu II wojny światowej".

"Praktyka zawierania tajnych protokołów była charakterystyczną cechą ówczesnej dyplomacji, a interesy gospodarcze i polityczne państw, w tym czy innym regionie, są zawsze obecne w stosunkach międzynarodowych" pisze Żurawliew. Dalej stwierdza, że pakt Ribbentrop Mołotow "nie przewidywał zmiany granic innych państw", "w przeciwieństwie do dzisiejszych metod eksportowania "demokracji" poprzez "pomarańczowe rewolucje" poprzez obalenie prawowitych rządów" – opisuje Onet.

Portal zaznacza, że Rosja od wielu miesięcy dąży do rehabilitacji paktu Ribbentrop-Mołotow, a co za tym idzie - zrzucenia z siebie współodpowiedzialności za II wojnę światową. Jednym z elementów tej narracji jest obarczenie winą za wybuch wojny Polski i wskazywanie na układ monachijski jako jej bezpośrednią przyczynę.

Czytaj także:

"Ziobryści chodzili na Nowogrodzką i utyskiwali". Ciekawe doniesienia ws. tarć w Zjednoczonej Prawicy

Czytaj także:

Kolejny zarzut dyscyplinarny dla sędziego Żurka