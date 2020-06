"Z wyborcami nie jest jak ze skrzynką z piwem". Łapiński o szansach prezydenta Dudy

– Ten spadek na pewno wynika trochę z urealnienia sondaży, czyli powrotu elektoratu Koalicji Obywatelskiej – najprawdopodobniej wielu z tych wyborców wcześniej deklarowało, że nie pójdzie na wybory, skoro był apel o bojkot – mówił były rzecznik prezydenta Dudy.

Dopytywany, jakie konkretnie sytuacje mogły wpłynąć na osłabienie notowań urzędującego prezydenta, Łapiński wymienił m.in. "zamieszanie wokół Trójki".

– Zamieszanie wokół Trójki, które mieliśmy kilkanaście dni temu i wokół piosenki Kazika Staszewskiego na pewno nie służyło kampanii. To nie jest tak, że akurat odchodzili wyborcy PiS-u, bo nagle uznali, że te zamieszanie wokół Trójki jest złe, tylko mobilizowała się druga strona, która uznała, że to jest kolejne przegięcie rządzących i trzeba iść na wybory. To pewnie miało odzwierciedlenie w sondażach – ocenił.

Jeśli chodzi o II turę wyborów i sondażowe doniesienia, że największe szanse na wygraną prezydent ma z Rafałem Trzaskowskim, Łapiński stwierdził, że jest to pewnego rodzaju loteria.

– Jeśli nawet są takie kalkulacje oparte na badaniach, to różnie to może być. Druga tura zawsze jest trochę loterią, bo do końca nie wiemy, jakie będą przepływy między tymi kandydatami, którzy do II tury nie wejdą. Z wyborcami nie jest jak ze skrzynką z piwem, że można sobie ją przestawić z jednego miejsca w drugie – mówił.

