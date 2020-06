Ks. Isakowicz-Zaleski: Samobójstwa wizerunkowego ciąg dalszy

Tygodnik "Niedziela" usunął wywiad przeprowadzony z księdzem Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim zatytułowany "Kościół musi być przezroczysty". Rozmowa dotyczyła sprawy homolobby i pedofilii w Kościele, w kontekście filmu Tomasza Sekielskiego "Zabawa w chowanego", w którym duchowny wystąpił. Na stronie tygodnika pojawiło się oświadczenie autorki zdjętego wywiadu.

"W odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji 'Niedzieli' w sprawie wywiadu, który przeprowadziłam z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim, oświadczam, że publikacja, która ukazała się na stronie internetowej edycji wrocławskiej, została zamieszczona bez wiedzy Redaktora Naczelnego Tygodnika 'Niedziela'" – czytamy w oświadczeniu autorki wywiadu, Agnieszki Bugały.

Do oświadczenia odniósł się sam zainteresowany. "Samobójstwa wizerunkowego Tygodnika Katolickiego Niedziela, wydawanego przez Archidiecezję Częstochowską, ciąg dalszy" – napisał na Facebooku ks. Isakowicz-Zaleski. Duchowny podkreślił, że tak samo wyglądała sytuacja w Archidiecezji Krakowskiej ws. lustracji w 2006 r., "kiedy winnymi stali się nie ci, co współpracowali z SB i nie ci, co to tuszowali, ale ci, co chcieli oczyszczenia Kościoła". "Oczywiście i w tej sprawie będzie 'kozioł ofiarny'" – wskazał kapłan.

Ks. Isakowicz-Zaleski przekazał w swoim wpisie wyrazy ogromnego szacunku dla Niedzieli Wrocławskiej i Archidiecezji Wrocławskiej za odwagę podjęcia trudnych i ważnych tematów.

Wywiad z ks. Isakowiczem-Zaleski można przeczytać TU.