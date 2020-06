Ostra wymiana zdań Sikorskiego z Ogórek. Padły mocne słowa

Skandaliczne słowa Czarzastego o księżach: Tłuste chłopy, obiboki

– Państwo daje kościołowi dwie rzeczy: niewyobrażalną kasę i bezkarność wobec mafii pedofilskiej i tego, co się dzieje wśród kleru. W zamian za to kler daje PiS-owi głosy na kazaniach. To jest układ, który będzie trwał do czasu, gdy PiS...