Kwaśniewska zdradziła, na kogo zagłosuje. Co na to Biedroń?

– Zdecydowanie będę głosowała na pana Rafała Trzaskowskiego. Obserwuje jego drogę polityczną już od dłuższego czasu – zadeklarowała była pierwsza dama w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski.

Jolanta Kwaśniewska wskazała, że w kandydacie Koalicji Obywatelskiej podoba jej się wyrazistość: – Potrafi porywać tłumy, ogromnie podobało mi się jego wystąpienie w Poznaniu. Cieszy mnie, że stara się studzić emocje, które rzeczywiście są w tej chwili na bardzo wysokim poziomie. Jestem głęboko przekonana, że przy jego obecnej drodze, którą przeszedł, jest odpowiednią osobą, przygotowaną do pełnienia tego urzędu.

Pytana przez dziennikarza o to, czy były prezydent nie przekonuje jej, aby poparła kandydata Lewicy Roberta Biedronia, Jolanta Kwaśniewska wskazała: – To jest tak, że my jesteśmy małżeństwem partnerskim, ale każde z nas szło taką drogą przez całe życie, która dla niego była najbardziej sensowna (...) Ja przyznaję, bardzo lubię Roberta Biedronia, podoba mi się pan Kosiniak-Kamysz (...) ale będę głosowała na Rafała Trzaskowskiego. Chciałabym, żeby ten mój jeden głos podniósł jego rankingi już w pierwszej turze.

Żona Aleksandra Kwaśniewskiego skomentowała również kandydaturę Szymona Hołowni. – Podobają mi się niektóre wystąpienia pana Hołowni, ale będę głosowała na Rafała Trzaskowskiego – zapewniła.