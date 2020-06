Przymknięte OKO.press

OKO.press, portal związany z Agorą, uczcił później ten przemarsz tekstem, którego długi tytuł piętnował m.in. stwierdzenie-cytat „przemoc tylko w związkach nieformalnych”. Poruszony, postanowiłem doczytać kto opowiada takie androny, kompromitujące stawianie bardzo poważnego skądinąd problemu – przemocy w związkach nieformalnych właśnie. Otóż okazało się, że nikt, o kim by mówił ten tekst.

O co więc chodzi? O wypowiedź premiera w wywiadzie dla „Gościa Niedzielnego”, w której Mateusz Morawiecki powiedział coś dokładnie odwrotnego, niż „cytat” w tytule, że przemoc występuje nie tylko w związkach nieformalnych, choć tam „pojawia się częściej” niż „w tych usankcjonowanych prawnie”.

Cóż więc tak zirytowało autorkę tekstu, Magdalenę Chrzczonowicz, że albo świadomie przekręciła wypowiedź premiera, albo emocjonalnie nie była w stanie jej zrozumieć? Najwyraźniej tylko to, że premier w ogóle o przemocy w związkach nieformalnych powiedział, że uraził moralne przekonanie o ich wartości jako zdobyczy społecznej i podstawowej wspólnoty liberalnego społeczeństwa, i o to, że społeczeństwo, każde społeczeństwo, musi mieć jakieś wartości absolutne, jakieś świętości, a żadna walka z przemocą nie usprawiedliwi bluźnierstw przeciw Świętości Nie-małżeństwa!

Teksty można interpretować, nad intencjami się można zastanawiać. Przekręcanie wypowiedzi jest jednak zwyczajną dezinformacją. W wypadku działalności OKO.press jest to dezinformacja do kwadratu, chodzi bowiem o portal, który reklamuje się jako „sprawdzający fakty”. Jak widać sprawdza je również po to, by ustalić te, o których opinia publiczna nigdy się nie powinna dowiedzieć.