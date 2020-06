Premier o CPK: Nie mamy czasu czekać. Pociąg gospodarki europejskiej odjeżdża

Andrzej Duda zainaugurował dziś konferencję "CPK. Od słów do czynów". Prezydent podkreślał, jak ważne są wielkie inwestycje w dobie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. W konferencji wziął też udział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu tłumaczył, że Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko wielka szansa dla polskiego lotnictwa i kolei. – To przede wszystkim program dla Polaków – wskazał.

– To przełamanie schematów porozbiorowych i niemożności realizacji wielkich projektów. To nowe podatki od międzynarodowych firm i korporacji, z których finansujemy ogromną większość działań. To wielka szansa rozwojowa dla całej Polski – mówił dalej premier.

Mateusz Morawiecki podkreślał, że CPK stanowi również szansę na stworzenie wielkiej strefy ekonomicznej, a także kolejne miejsca pracy. – Wszyscy Polacy wiedzą, że o nowe miejsca pracy na całym świecie toczy się bój. Możemy wyjść zwycięsko z tego wielkiego kryzysu. To wszystko również dzięki wielkim programom, które tworzymy razem z prezydentem Andrzejem Dudą – przekonywał i dodawał: "Nie mamy czasu czekać. Pociąg gospodarki europejskiej odjeżdża. Nasza wielka szansa polega na wejściu w wielkie programy inwestycyjne, które zbudują nowe miejsca pracy".

