Pietrzak zagra w CSW, lewica wściekła. Dyrektor: Na tym polega pluralizm

6 czerwca o 17:00 na dziedzińcu Zamku Ujazdowskiego w ramach koncertu mają wystąpić Piotr Rafałko, Bartek Kurowski, Jędrzej Kodymowski, Maciej Gnatowski (znany pod pseudonimem Wujek Samo Zło), oraz Kapela spod Egidy. Wszyscy są firmowani jako Jan Pietrzak Entertainment. Organizatorem wydarzenia jest Towarzystwo Patriotyczne, czyli fundacja Jana Pietrzaka.

Obecność Pietrzaka rozwścieczyła jednak lewicę, która atakuje dyrektora CSW. "Przyznam, że nawet jak podpisywałem petycję przeciw obecnemu szefowi csw, to zakładałem że akcje typu Pietrzak w zamou pozostaną w sferse żartów. Problem z żartami z polskiej prawicy jest taka, ze ona je potem realizuje na serio" – napisał np. Jakub Majmurek, publicysta "Krytyki Politycznej".