Ostatnie pożegnanie Krystyny Barchańskiej. "Matka Niezłomnego i Niezłomna Matka"

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00 w kościele Stygmatów św. Franciszka przy ulicy Zakroczymskiej 1 w Warszawie. List do osób towarzyszących Krystynie Barchańskiej w jej ostatniej drodze skierował prezydent Andrzej Duda. "Dzisiaj, w 38. rocznicę tragicznej śmierci syna Pani Krystyny, Emila, modlitwą i serdeczną pamięcią towarzyszę w ostatniej drodze wspaniałej Polce, która ukształtowała sumienie i charakter swojego dziecka, która zaszczepiła mu ideały patriotyzmu, wolności i solidarności. Składam uroczysty hołd jednej z tych cierpliwych, mądrych i odważnych kobiet, dzięki którym Polska trwała i przetrwała w sercach kolejnych pokoleń – po to, by odrodzić się jako wolne państwo wolnych obywateli" – napisał prezydent.

Andrzej Duda podkreślił, że po śmierci syna, Krystyna Barchańska poświęciła się ochronie pamięci o nim oraz o jego ofierze. "Do końca swoich dni uważnie obserwowała życie publiczne w naszym kraju i głęboko przeżywała wszystko, co oddalało lub przybliżało realizację szlachetnych marzeń Emila. W ostatnich słowach przeprowadzonego z Nią wywiadu-rzeki mówiła o swojej chrześcijańskiej nadziei życia wiecznego po śmierci oraz o tęsknocie za synem i pozostałymi zmarłymi bliskimi. Wierzę i ufam, że to wielkie pragnienie spotkania z nimi już się ziściło" – czytamy w liście głowy państwa.

W uroczystościach pogrzebowych Krystyny Barchańskiej udział wzięli m.in. premier Mateusz Morawiecki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski.

Po Mszy świętej żałobnej trumna z ciałem zmarłej została złożona w grobie na cmentarzu Bródnowskim, na którym spoczywa również Emil Barchański.

Krystyna Barchańska-Wardęcka zmarła 25 maja w wieku 76 lat. Była matką i strażniczką pamięci Emila Barchańskiego, najmłodszej ofiary stanu wojennego, aresztowanego, więzionego i torturowanego przez SB.