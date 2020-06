Ambasador USA: To bolesne, depresyjne, emocjonalnie wyczerpujące

W amerykańskich miastach trwają rozruchy wywołane zabójstwem George'a Floyda. Afroamerykanin zmarł po interwencji policji. Udział w aktach przemocy w czasie demonstracji członkowie i zwolennicy administracji oskarżają bojówki Antify. Prezydent Donald Trump ogłosił, że USA zamierzają uznać skrajnie lewicowy ruch za organizację terrorystyczną. Podczas zamieszek doszło zdewastowania pomnika Tadeusza Kościuszki znajdującego się w pobliżu Białego Domu. Monument został zamalowany antyprezydenckimi napisami.

Do sytuacji w Stanach Zjednoczonych odniosła się w rozmowie z Marcinem Makowskim dla Wirtualnej Polski ambasador tego kraju w Polsce Georgette Mosbacher.

– Jestem absolutnie oburzona śmiercią George’a Floyda. Każdy, kto ją widział, jest wstrząśnięty i oburzony – przyznała ambasdor USA, dodając iż jednocześnie nie jest jej łatwo patrzeć na to, co obecnie dzieje się z jej krajem. – To bolesne, depresyjne, emocjonalnie wyczerpujące. Jestem jednak optymistką i wierzę, że w końcu sobie poradzimy – zapewniła.

Mosbacher zwróciła uwagę, że zawsze znajdą się "źli ludzie", którzy wykorzystują trudne sytuacje. – Ameryka jest między innymi dlatego wielka, ponieważ pozwala na swobodne wyrażanie protestu i walkę o swoje prawa. Przestępców musimy jednak nazywać po imieniu – dodała.

Ambasador USA odniosła się również do zniszczenia pomnika Tadeusza Kościuszki. Sam akt jego dewastacji określiła jako rzecz "niesamowicie niefortunną". – Przecież on całe życie walczył o równouprawnienie – wskazała i podkreśliła, że nie uważaa, że ktoś celowo zaatakował jego dziedzictwo. Mosbacher zapowiedziała odnowienie monumentu. Na uwagę dziennikarza, że może przy tej okazji warto postawić obok również tablicę informującą, kim był i o co walczył Kościuszko, ambasador odparła: "Myślę, że to świetny pomysł". – Zgłoszę ten pomysł do naszej administracji – zapowiedziała.

