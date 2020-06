Ekolodzy ramię w ramię z Rosją. Walką o zatrzymanie przekopu Mierzei Wiślanej chwalą się w Sputniku

"To jest farsa i traktowanie budżetu państwa jak skarbonki do realizacji celów politycznych, a nie do zabezpieczania potrzeb obywateli" – mówi prorosyjskiemu portalowi Mayra Wojciechowicz, jedna z aktywistek Obozu dla Mierzei, opowiadając o sobotniej wizycie premiera i prezydenta na Mierzei.

Aktywistka dopytywana o to, dlaczego nie udało się przekazać premierowi lub prezydentowi petycji od przeciwników budowy, stwierdziła, że "granica między urzędnikami państwowymi a obywatelami wydaje się w tym momencie jak nigdy dotąd nieprzekraczalna"

– Ta petycja jest dla premiera niewygodna. Pokazuje, jak duży jest społeczny sprzeciw przeciwko tej inwestycji. Premier i jego otoczenie mogli też obawiać się niewygodnych pytań z naszej strony. To nie była wizyta robocza tylko starannie wyreżyserowany spektakl polityczny w duchu propagandy sukcesu. Tam nie było miejsca na cokolwiek, co mogłoby zakłócić ten wyidealizowany obraz. Nie oszukujmy się – to jest część kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy – pod pozorem wizytacji budowy łatwo było to przeprowadzić – oceniła.

Prezydent i premier na terenie budowy

Prezydent wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim i szefem MGMiŻŚ Markiem Gróbarczykiem złożyli wizytę terenie budowy kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej.

Prezydent podkreślił, że kanał żeglugowy poprzez Mierzeję Wiślaną ma dać żeglarzom i Polsce suwerenność oraz wolność w zakresie korzystania z Zalewu Wiślanego.

– Nie będziemy prosić Rosjan o możliwość przepłynięcia na Zalew Wiślany przez Cieśninę Pilawską, tylko będziemy mieli własne przejście. My będziemy decydowali o tym kto i w którym momencie będzie nim mógł płynąć – powiedział prezydent Andrzej Duda na wspólnej konferencji prasowej w Skowronkach na terenie budowy kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej.