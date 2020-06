500 zł na każde dziecko, forma cyfrowa, długi termin ważności. Prezydent o szczegółach "bonu turystycznego"

W poniedziałek Andrzej Duda odwiedził Ustkę. Podczas konferencji prasowej przedstawił szczegóły nowego "bonu".

– Cieszę się, że mogę dzisiaj ogłosić szczegóły tego programu, ponieważ widzę, że zainteresowanie jest bardzo duże. (…) Przede wszystkim mam nadzieję, że bon będzie już w te wakacje. Ale chcę uspokoić wszystkich, którzy obawiają się, że nie zdążą go wykorzystać. Bon ma długi termin realizacji, ponieważ będzie mógł zostać zrealizowany do końca 2021 r. Nie trzeba go wydać w te wakacje, jesienią czy zimą. Czasu na to, żeby wydać te pieniądze na usługę turystyczną w naszym kraju będzie bardzo dużo – poinformował prezydent. – Bon będzie skierowany do rodzin wychowujących dzieci. To będzie 500 zł na każde dziecko – dodał.

Bon będzie miał postać elektroniczną, cyfrową. Będzie go można uzyskać poprzez rejestrację na platformie usług elektronicznych ZUS. – Po zarejestrowaniu się na tej platformie, po zweryfikowaniu uprawnienia ten bon będzie przydzielany. W momencie, w którym państwo zgłosicie się do usługodawcy, czy to np. rezerwując nocleg, czy wykupując jakąś imprezę turystyczną dla dzieci – obóz, kolonię, czy rezerwując wakacje w pensjonacie albo gospodarstwie agroturystycznym, zgłaszacie państwo prowadzącemu fakt, że będziecie korzystać z bonu turystycznego. Trzeba będzie to zrobić przy rezerwacji albo przy zakwaterowaniu, więc tego czasu będzie więcej – poinformował Andrzej Duda.

– Wypłacającym będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Bon ma postać dedykowanym. To nie będą pieniądze w gotówce, które będą wędrowały do rodziny i będą mogły być w związku z tym obojętnie na co wydane, bo tak jest z 500 plus. Tutaj będzie inaczej. To są pieniądze, które mają zasilić polską branżę turystyczną i one będą wypłacane podmiotom z branży turystycznej – mówił prezydent podczas wizyty w Ustce.

Polityk wskazał, że w ostatnim czasie trwały pilne prace nad propozycją: – Rozmawiałem przed chwilą z marszałek Sejmu Elżbietą Witek; pani marszałek obiecała mi, że uczyni wszystko co w jej mocy, by Sejm jeszcze przed tymi wakacjami przyjął ustawę o bonie turystycznym. Mam zatem nadzieję, że Sejm będzie ją rozpatrywał na najbliższym posiedzeniu.