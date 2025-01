2,5 tys. zł na semestr dla uczniów. Trzeba się spieszyć ze składaniem wniosków

Uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych pochodzący z rodzin o niskich dochodach mogą uzyskać semestralne stypendium w wysokości 2,5 tys. zł brutto. Pozyskane środki mają posłużyć jako pokrycie kosztów udziału w zajęciach pozalekcyjnych.

Co najważniejsze, program na razie nie obejmuje całej Polski. Etap testowy dotyczy 100 uczniów ze szkół w województwach lubelskim i podkarpackim. Istnieje kilka dodatkowych warunków, aby wsparcie mogło zostać przyznane. Zostało niewiele czasu na złożenie wniosku.

Dodatkowe pieniądze dla uczniów

Pieniądze nie zostaną wypłacone automatycznie. Konieczne jest złożenie wniosku. Nabór dokumentów ruszył 2 stycznia i potrwa do 17 stycznia. Wnioski mogą składać: rodzice, opiekunowie prawni, pełnoletni uczniowie, szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze, za pomocą dwóch dostępnych ścieżek aplikacji: indywidualnej lub instytucjonalnej.

Inicjatywa Indywidualne Konta Rozwojowe Junior uzyskała dofinansowanie w wysokości 110 mln zł z unijnego programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). 90 mln zł zostanie przeznaczone na bezpośrednie finansowanie zajęć dodatkowych dla dzieci. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wskazuje, że docelowo dzięki programowi co najmniej 6 tys. uczniów zyska dofinansowanie aż do 15 tys. zł w ciągu trzech lat. Każdy uczeń biorący udział w projekcie będzie mógł wybrać dowolne zajęcia w interesującej go tematyce, indywidualne lub grupowe, organizowane przez placówki lub instytucje oferujące zajęcia dla dzieci i młodzieży. Możliwe będzie finansowanie zajęć zarówno o tematyce związanej z poszerzaniem wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów szkolnych, jak i rozwijaniem zdolności i zainteresowań sportowych, plastycznych i innych.

– IKR Junior to przełomowa inicjatywa, która nie tylko likwiduje bariery finansowe w dostępie do edukacji, ale także buduje w dzieciach z trudniejszych środowisk nawyk ciągłego uczenia się i odpowiedzialność za własny rozwój. Wierzymy, że ten projekt stanie się punktem zwrotnym w życiu tysięcy młodych ludzi, otwierając przed nimi nowe perspektywy edukacyjne i zawodowe – powiedziała podsekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Monika Sikora, cytowana w komunikacie resortu.

