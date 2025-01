Protest głodowy w kopalni Bogdanka. "Przeciwko planom likwidacji"

Związkowcy domagają się, żeby załoga kopalni miała zapewnioną pracę. Chodzi o 7 tys. pracowników. Postulują także, aby w razie zmniejszenia wydobycia węgla załoga mogła liczyć na nowe, stabilne miejsca pracy o takim samym standardzie.

Jak podało RMF FM, to tylko część żądań, które powstały w obawie przed pełnym podporządkowaniem Bogdanki Grupie Kapitałowej Enea, mającej prawie dwie trzecie udziałów kopalni. Enea odwołała nadzwyczajne walne zgromadzenie, które miało się odbyć 28 stycznia. Jednak nie rozwiało to obaw górników.

"Chcą nas zlikwidować"

"Dziennik Wschodni" poinformował, że w czwartek o godz. 07:30 przewodniczący zakładowego zarządu związku zawodowego "Przeróbka" w LW "Bogdanka" rozpoczął głodówkę na terenie kopalni. Jarosław Niemiec protestuje "przeciwko planom likwidacji kopalni i brakowi poszanowania praw załogi".

– Nie znamy konkretów związanych z rządowymi planami likwidacja kopalni [do 2049 r. – red.]. Chcemy głośno i dobitnie wyrazić nasz gniew na brak jakiejkolwiek dbałości o dobro naszej firmy i jej pracowników, a wręcz działanie na naszą szkodę wszystkich, którzy decydują o losie Bogdanki, począwszy od zarządu spółki, poprzez zarząd GK Enea, aż po przedstawicieli rządu i ministerstw – stwierdził Jarosław Niemiec. – Stronie rządowej zarzucam przyzwolenie na doprowadzenie do likwidacji najlepszej polskiej kopalni i kompletny brak zainteresowania upadkiem całego regionu wokół Bogdanki. (...) Widzimy, że chcą nas zlikwidować po cichu, bez skandalu, którym jest doprowadzenie do upadku kopalni efektywnej ekonomicznie i potrzebnej polskiej energetyce oraz całemu regionowi – dodał lider związkowców. Zarząd kopalni wystosował do Jarosława Niemca pismo z informacją, że wybrana przez niego forma protestu jest nielegalna.

Kopalnia Bogdanka

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. to polski producent węgla kamiennego z siedzibą we wsi Bogdanka koło Łęcznej niedaleko Lublina. Spółka powstała w 1975 r. Od października 2015 r. należy do Grupy Kapitałowej Enea. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2009 r.

Bogdanka to największy pracodawca na Lubelszczyźnie. Zaopatruje w węgiel przede wszystkim odbiorców przemysłowych, zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce.

