"Może należy się zastanowić?". Najnowszy spot sztabu Trzaskowskiego

Niektórym się wydaje, że coś im się "po prostu należy". Może należy się zastanowić? Przemyśl to. Najlepiej do 28 czerwca – napisał na Twitterze kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta nawiązując do najnowszego spotu swojego sztabu...