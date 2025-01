Chińskie władze mogą sprzedać TikToka Elonowi Muskowi

Źródła agencji twierdzą, że chiński rząd rozważa scenariusz zakładający sprzedaż amerykańskiego oddziału TikToka właścicielowi Tesli, SpaceX i portalu X Elonowi Muskowi, jeśli w USA wejdzie w życie zakaz używania chińskiej aplikacji.

Pekin chce, aby TikTok pozostał własnością spółki-matki ByteDance. Jednak sędziowie Sądu Najwyższego USA, którzy będą decydować w sprawie wprowadzenia prawa ograniczającego działanie aplikacji w Stanach Zjednoczonych, prawdopodobnie podtrzymają zakaz TikToka. Ograniczenie może zacząć obowiązywać już 19 stycznia.

Chiny mają coraz mniej czasu

Według Bloomberga plany awaryjne omawiane są na najwyższym szczeblu władz ChRL, a jeden ze scenariuszy zakłada sprzedaż amerykańskiego segmentu TikToka firmie Muska, który kontroluje także inny portal społecznościowy – X (dawniej Twitter).

Agencja zwraca uwagę, że potencjalny zakup TikToka, który tylko w Ameryce ma ponad 170 mln użytkowników, może poważnie wzmocnić platformę X. Musk założył także firmę zajmującą się sztuczną inteligencją – xAI, która mogłaby korzystać z danych generowanych przez chińską aplikację.

Bloomberg wyjaśnia, że nie jest jeszcze jasne, czy ByteDance wie o rozmowach toczących się w chińskim rządzie i czy TikTok i Musk są z nimi zaznajomieni. Nie wiadomo też, czy Musk, TikTok i ByteDance prowadzą jakiekolwiek negocjacje w sprawie warunków ewentualnej umowy.

TikTok trafi do Muska?

Wcześniej Musk stwierdził, że TikTok powinien utrzymać obecność w Stanach Zjednoczonych, nawet jeśli jego zakazanie przyniosłoby korzyści portalowi X. Argumentował, że byłoby to sprzeczne z wolnością słowa i wypowiedzi. Jak dodał, "to nie jest to, co reprezentuje Ameryka".

Rząd chiński posiada tzw. złote udziały w spółce ByteDance, co pozwala mu wpływać na strategię i działalność operacyjną firmy. TikTok twierdzi, że kontrola dotyczy wyłącznie chińskiej spółki zależnej Douyin i nie ma wpływu na działalność ByteDance poza Chinami.

