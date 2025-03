USA powinny opuścić NATO i ONZ? Elon Musk: Zgadzam się

W sobotę republikański senator Mike Lee zaapelował o rozważenie wycofania się USA z NATO. Polityk nazwał Sojusz Północnoatlantycki "reliktem zimnej wojny". Ocenił, że jest to "świetna umowa dla Europy", ale "niekorzystna dla Ameryki". NATO skupia 32 państw członkowskich – 30 krajów z Europy oraz USA i Kanadę.

Wcześniej Mike Lee przedstawił w Senacie projekt ustawy DEFUND (Disengaging Entirely from the United Nations Debacle – Całkowite wycofanie się z klęski ONZ), który zakłada natychmiastowe wyjście Stanów Zjednoczonych ze struktur Organizacji Narodów Zjednoczonych. USA są jednym z członków-założycieli ONZ i zasiadają, jako jeden z pięciu stałych członków, w Radzie Bezpieczeństwa.

Elon Musk chce, by USA wyszły z NATO

"Czas opuścić NATO i ONZ" – napisał w sobotę na platformie społecznościowej X Gunther Eagleman, zwolennik prezydenta USA Donalda Trumpa oraz amerykański komentator polityczny, którego profil śledzi 1,3 mln użytkowników.

Na jego wpis zareagował Elon Musk, miliarder, właściciel Tesli, SpaceX i platformy X, a także szef amerykańskiego Departamentu Wydajności Państwa (DOGE). "Zgadzam się" – skomentował krótko Musk.

twitter

Stany Zjednoczone opuszczą Sojusz?

Jeszcze przed formalnym objęciem urzędu prezydenta Donald Trump mówił w programie "Meet the Press", że pozostanie USA w NATO zależy od tego, czy sojusznicy będą "płacić swoje rachunki", a także od tego, jak będą traktować Amerykę w relacjach handlowych. – Po pierwsze, oni wykorzystują nas w handlu, traktują nas okropnie. Nie biorą naszych samochodów, nie biorą naszych produktów spożywczych, nie biorą niczego (...). A na dodatek my ich bronimy – oznajmił.

Republikanin zaznaczył, że gdyby nie jego wcześniejsze naciski na kraje NATO i presja na zwiększenie wydatków obronnych podczas poprzedniej kadencji, państwa europejskie "nie miałyby pieniędzy, by walczyć". – Jeśli będę miał poczucie, że oni traktują nas sprawiedliwie, to odpowiedź brzmi: absolutnie, zostałbym przy NATO – podkreślił Trump. Dodał jednak, że w przeciwnym wypadku "absolutnie" rozważyłby wyjście z Sojuszu.

Czytaj też:

USA wstrzymują pomoc wojskową dla Ukrainy. Biały Dom potwierdzaCzytaj też:

"Trochę za ostro zagrał". Trump wskazał, co musi zrobić Zełenski